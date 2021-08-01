الرقابة المالية تبدأ أنشطة مجمع المعرفة للثقافة المالية الأسبوع الجاري

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، انتهاء تجهيزات "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" تمهيداً لبدء فعاليات أنشطته خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وقال عمران إن الهيئة شرعت في مبادرة طموحة لإنشاء مُجمع المعرفة منذ بداية العام الجاري بهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030.

وأضاف أن ذلك يأتي عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد، وهي معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وذكر عمران أن "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" سيعمل على أن تسود ثقافة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يُحسن من مستويات الشفافية والنزاهة، ونشر فكر وتطبيقات الحوكمة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة من خلال ذراعه "مركز المديرين المصري".

وأوضح أن ذلك يأتي تمهيداً لوضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وأفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي.

كما سيكون هناك تطور نوعي لأداء معهد الخدمات المالية محلياً، والتوسع الجغرافي إقليمياً باستهداف البرامج التدريبية وورش العمل للمعهد لأسواق منطقة الشرق الأوسط، بجانب التركيز على تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والتطبيقي، وفقا لعمران

وأشار إلى أن "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" سيبادر بالترويج لمبادئ التمويل الأخضر والتأمين المستدام من خلال "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" والمعني بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له.

كما سينشئ المجمع منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به، بحسب عمران.

وسيعمل مُجمع المعرفة أيضا على نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عبر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وفقا للبيان.

وبحسب عمران فإن مُجمع المعرفة سيعمل على تحقيق رسالة الرقابة المالية في صناعة ونشر المعرفة التي يُعتمد فيها على الابتكار والتكنولوجيا والعقول البشرية جيدة التعليم لبناء مؤسسات مالية تنتج قيمة مضافة تقود عملية التنمية.