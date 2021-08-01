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عز تعلن تثبيت أسعار حديد التسليح لشهر أغسطس

12:10 م الأحد 01 أغسطس 2021
عز تعلن تثبيت أسعار حديد التسليح لشهر أغسطس

حديد التسليح

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد عز أعلنت تثيب سعر طن الحديد خلال الشهر الجاري.

ووفقا لقول الزيني، فإن سعر طن الحديد بشركة حديد عز سجل 14600 جنيه تسليم أرض المصنع.

وقال الزيني، إن متوسط سعر طن الحديد بالأسواق تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 13800 و14600 جنيه، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14200 و14800 جنيه.

وبحسب الزيني، فإن حالة سوق مواد البناء تتسم بالركود منذ عدة أشهر.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

حديد التسليح الحديد أسعار حديد التسليح غرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني

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