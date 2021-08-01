التصديري للصناعات الكيماوية يعلن القواعد الجديدة للمساندة بالمعارض الخارجية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في خطاب عن القواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض التي تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات اعتبارا من يوليو 2021.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن أنشطة المعارض المستحقة للمساندة تتضمن المعارض الدولية المتخصصة بالخارج وبعثات المشترين التى تقام على هامش المعارض المتخصصة الموجهة للتصدير التي تقام داخل مصر وتنظمها الهيئة المصرية العامة للمعارض.

كما تتضمن البعثات الترويجية والمعارض العامة في الدول العربية والإفريقية، والمعارض ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية التي يصدر بها توجيه رئاسي أو من قبل رئيس مجلس الوزراء وكذا الأسابيع التجارية المصرية بالدول الإفريقية ومعارض المنتجات المصرية بالدول العربية والإفريقية وآسيا الوسطى.

أوضح أبو المكارم، أنه وفقا للقواعد الجديدة تقوم هيئة المعارض بإعداد الخطة السنوية للمعارض في موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام وتقوم بعرضها على لجنة تضم الجهات ذات الصلة وكل مجلس فيما يخصه.

وتختص هذه اللجنة بدراسة خطة المعارض المقترحة وأية تعديلات تطرأ عليها ودراسة مقترحات المساحات المخصصة لكل معرض والحد الأقصى للمساحة المدعمة ودراسة طلبات الاشتراك فى المعارض المنفردة فيما يزيد عن العدد المقرر ومراجعة قوائم المشترين الأجانب المشاركين فى المعارض والملتقيات المخصصة للتصدير داخل مصر واقتراح لوائح وإجراءات تنظيم المشاركات فى البعثات الخارجية والتجارية والمشترين ومعارض المنتجات المصرية والمستندات اللازمة لصرف المساندة.

وأشار رئيس المجلس، أن القواعد العامة للمشاركة تتضمن تقدم الشركات الراغبة في الاشتراك في المعارض الدولية بطلب الاشتراك للهيئة في موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان الخطة، مرفقا به بيان مفصل عن الشركة ومنتجاتها.

وتابع أن يكون المعرض المراد المشاركة فيه فى نفس مجال عمل الشركة ويشترط ألا يكون على الشركة أي مديونية سابقة لهيئة المعارض أو صندوق تنمية الصادرات فضلا عن سابقة الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.

وقال إنه لا يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد في معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصري إلا في حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح المصري أو حتمية تواجد الشركة في الجناح المخصص لمنتجاتها.

وتقوم الهيئة بإرسال القائمة النهائية للشركات المشاركة بالمعارض إلى الجهات المختصة للاستعلام عن الشركات وفي حالة ورود اعتراض على مشاركة أي شركة يتم إلغاء اشتراكه.

وأوضح أنه يشترط للاشتراك في معرض دولي تقدم 10 شركات على الأقل كما يشترط لتنظيم بعثة ترويجية اشتراك عشر شركات على الأقل، وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أي منتجات غير مصرية وعدم وضع أي معروضات لا تقوم بتصنيعها وتستثنى المعروضات التي تقوم الشركة ببيعها بنظام.

يكون الاشتراك المجمع وفقا للخطة السنوية وبالنسبة للاشتراك المنفرد لا يزيد عن ثلاث معارض في العام ويجوز إضافة معرض واحد فقط بعد العرض على اللجنة المشار إليها سالفا، بحسب البيان.

وأضاف أنه يقتصر تنفيذ الأسابيع التجارية المصرية على هيئة المعارض، وأنه يجوز إسناد تنفيذ المعارض إلى جهات أخرى تحددها الهيئة.

وأوضح أنه سيتم حرمان العارض لمدة لا تتعدى سنتين من الاشتراك في برنامج المعارض والبعثات الترويجية إذا قام بأحد المخالفات التالية وهي إدخال معروضات مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة في الدولة التي يقام فيها المعرض وإذا أساء لسمعة مصر بموجب تقرير من السفارة أو البعثة التجارية في الدولة التي يقوم فيها المعرض، ترك الجناح خاليا في أي يوم من أيام المعرض، وعرض منتجات غير مصرية.

ووفقا للقواعد يتم تقديم مساندة بنسبة 60%من إجمالي التكلفة الفعلية للشركات بالمعارض ويتم تقديم نسبة مساندة بنسبة 80%لقطاع الأثاث والمشروعات التقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات المسجلة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.