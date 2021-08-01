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زين للاتصالات تستثمر 10 ملايين دولار في اندماج شركة سويفل

10:26 ص الأحد 01 أغسطس 2021
زين للاتصالات تستثمر 10 ملايين دولار في اندماج شركة سويفل

زين للاتصالات

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" إنها ستستثمر 10 ملايين دولار في عملية الدمج الأخيرة التي حدثت بين شركة سويفل للنقل الجماعي، وشركة كوينز جامبيت وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.

وأضافت في بيان للبورصة الكويتية أن قيمة الاستثمار شركة بلغ 10 ملايين (ما يقارب 3 ملايين دينار كويتي).

وأعلنت شركتا "سويفل" المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي، وشركة "كوينز جامبيت غروث كابيتال" ("Queen’s Gambit") المدرجة في بورصة "ناسداك"، وهي شركة استحواذات ذات غرض خاص، الأسبوع، إبرام اتفاق نهائي بغرض اندماج الأعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل "سويفل" إلى شركة عامة مساهمة، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار.

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زين للاتصالات شركة سويفل وشركة كوينز جامبيت البورصة الكويتية

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