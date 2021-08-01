Masrawy logo white

البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:24 ص الأحد 01 أغسطس 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.41% إلى مستوى 10786 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.25% إلى مستوى 10742 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي EGX30 مؤشر EGX70EWI الاسهم

الخبر التالى:

قفزة في أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.. والكيلو يرتفع 30 جنيهًا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - أسبوع شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا