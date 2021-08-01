البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.41% إلى مستوى 10786 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.25% إلى مستوى 10742 نقطة.