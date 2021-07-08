تحركات مثيرة لأسعار البترول في أسبوع مفاجأة إلغاء اجتماع "أوبك+" (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة بعد ارتفاعها لأعلى مستوى في نحو 3 سنوات وذلك في تحركات مثيرة خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد مفاجأة تأجيل اجتماع أوبك بلس وعدم الوصول إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج إثر خلافات بين الإمارات والسعودية.

وبحسب وكالة رويترز، انخفضت أسعار البترول لليوم الثالث اليوم الخميس وسط حالة من عدم اليقين بشأن العرض بعد انهيار المحادثات بين كبار المنتجين هذا الأسبوع والتي قد تتسبب في التخلي عن اتفاقية الإنتاج الحالية.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع أسعار خام برنت يوم الاثنين الماضي متخطية حاجز 77 دولارا لأول مرة منذ أكتوبر 2018، بعد إلغاء مجموعة "أوبك+"، اجتماع كان مقررا له يوم الاثنين، لبحث مصير إنتاج النفط في الشهور المقبلة، دون تحديد موعد جديد للاجتماع.

وجاء إلغاء الاجتماع يوم الاثنين بعد تأجيله من نهاية الأسبوع الماضي مع عدم توصل المجموعة لحل بشأن الاتفاق على الإنتاج في أغسطس.

وصوتت المجموعة الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا من أغسطس إلى ديسمبر 2021 وتمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية 2022 بدلًا من أبريل 2022.

لكن الإمارات وهي عضوة في منظمة أوبك+ وافقت على ضخ مزيد من النفط في السوق لكنها رفضت تمديد اتفاقية كبح الإنتاج التي وقعتها مجموعة أوبك+ العام الماضي وتنتهي في أبريل 2022.

وتصر باقي دول التحالف وعلى رأسهم السعودية على تمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار البترول خلال الأسبوع الأول من يوليو وسط هذه التطورات المثيرة، وذلك وفقا لبيانات وكالة رويترز.