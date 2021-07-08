الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق برنامجا لتنمية أعمال ومهارات الشباب في مصر

كتبت- منال المصري:



أطلق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) بالتعاون مع البنك الأهلي المصري برنامجا تمويليا للشباب لتنمية أعمالهم ومهاراتهم بقيمة 140 مليون دولار، حيث يتوزع التمويل بين 120 مليون دولار موجهة لدعم برنامج الشباب في الأعمال، و20 مليون دولار تسهيلا ائتمانيا تجريبيا لدعم مهارات الأعمال.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، في بيان صادر له اليوم الخميس، إلى أن هذا البرنامج يهدف لمعالجة التحديات الرئيسية الذي يواجهها الاقتصاد المصري من مستويات عالية من بطالة الشباب وزيادة الهجرة، بالإضافة إلى العوائق الهيكلية التي تحول دون الوصول إلى الموارد الرئيسية لنمو الأعمال.

وبحسب البنك، سيوفر برنامج "Youth in Business" لرواد الأعمال الشباب إمكانية الوصول إلى التمويل الضروري والمساعدة الفنية لتنمية أعمالهم التجارية الصغيرة.

وأوضح البنك أن التمويل المقدم للبنك الأهلي المصري هو جزء من حزمة تمويل الشباب في الأعمال التجارية الأوسع نطاقاً والتي تبلغ 120 مليون دولار لمصر، والتي سيقدمها البنك الأوروبي للبنوك الأخرى ومؤسسات التمويل الأصغر من أجل إعادة الإقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يديرها الشباب ورجال الأعمال.

وبحسب البنك، يعد البنك الأهلي المصري هو أول بنك ينضم إلى البرنامج وشريك رائد في إطلاقه.

وقال البنك الأوروبي إن التسهيل الائتماني لدعم المهارات في الأعمال الذي تبلغ قيمته 20 مليون دولار، والذي تم إطلاقه بالشراكة مع البنك الأهلي، يهدف إلى معالجة النقص في المهارات وارتفاع معدل دوران الموظفين الذي يعيق النمو.

وأضاف أن الشركات الصغيرة المؤهلة التي تتلقى تمويلًا ستستفيد أيضًا من الدعم الاستشاري لتعيين الموظفين وتدريبهم والاحتفاظ بهم وجذب المواهب.

وقالت هايك هارمغارت، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "أدى جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم التحديات التي يواجهها الشباب عند دخول سوق العمل أو الوصول إلى التمويل والموظفين المهرة الذين يحتاجونهم لأعمالهم ورأس المال المحدود والفجوات في المعرفة من بين أكبر العوائق التي تقف في طريق نجاح رواد الأعمال الشباب".

وأكدت أن "وضع الشباب في قلب أولوياتنا للتعافي هو خطوة مهمة نحو تفكيك تلك الحواجز وإعادة بناء اقتصاد أقوى وأكثر عدلاً يعمل لصالح الجميع".

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: "نحن فخورون بشراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومصممون على العمل من أجل بناء اقتصاد شامل يمكّن الشباب ويستثمر في المواهب الشابة".

وأضاف: "يعتبر الشمول والاستدامة ركيزتين أساسيتين لاستراتيجية البنك الأهلي المصري ويتماشيان تمامًا مع أهداف كل من الشباب في مجال الأعمال والمهارات في الأعمال".

و استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أكثر من 7.3 مليار يورو في 130 مشروعًا في مصر منذ انضمامها كعضو مؤسس في البنك في عام 2012، بحسب البيان.