فاش ماش الأوكرانية: لم نسحب عرض تطوير"الحديد والصلب" والمفاوضات مستمرة

كتبت – شيماء حفظي:

قال خالد الخضري، وكيل شركة فاش ماش الأوكرانية في مصر، إن شركته تواصل التفاوض مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حول عرضها لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية - تحت التصفية.

وأرسلت الشركة الأوكرانية اليوم الخميس، خطابًا للشركة القابضة طلبت فيه توضيحًا لبعض النقاط حول المدى الزمني للتطوير وبنود طلبتها الشركة القابضة.

وأضاف الخضري، في تصريحات لمصراوي، أن شركته تلقت خطابًا إلكترونيا من الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبوع الماضي، به ملاحظات على العرض المالي الذي تقدمت به فاش ماش.

وأكد الخضري، أن الشركة الأوكرانية لم تنسحب من المفاوضات، ولم تسحب عرضها المقدم للشركة القابضة.

وكان الخضري، كشف لمصراوي سابقا، تفاصيل العرض المقدم من الشركة لتطوير وتأهيل وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية - تحت التصفية – وقال إنها تقدمت بعرض فني ومالي لتطوير الشركة، باستثمارات نحو ربع مليار دولار.

ولا يتضمن عرض التطوير مديونيات شركة الحديد والصلب أو أي التزامات على الشركة، كما لا تتضمن استمرار عمالة الشركة بالوضع الذي كانت عليه قبل التصفية، وفقا لوكيل الشركة الأوكرانية، وفقا لما قاله الخضري.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشهر الماضي، أنها تلقت عرضًا من الشركة الأوكرانية، لتأهيل وتطوير وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية - تحت التصفية - بنظام المشاركة في الإيراد، وأنه تحت الدراسة.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال إن العرض المقدم يتم دراسته في الشركة القابضة المعدنية، مشيرا إلى إمكانية إعادة الشركة من التصفية حال كان العرض جديا.