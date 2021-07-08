Masrawy logo white

فاش ماش الأوكرانية: لم نسحب عرض تطوير"الحديد والصلب" والمفاوضات مستمرة

05:48 م الخميس 08 يوليه 2021
فاش ماش الأوكرانية: لم نسحب عرض تطوير"الحديد والصلب" والمفاوضات مستمرة

الحديد والصلب

كتبت – شيماء حفظي:

قال خالد الخضري، وكيل شركة فاش ماش الأوكرانية في مصر، إن شركته تواصل التفاوض مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حول عرضها لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية - تحت التصفية.

وأرسلت الشركة الأوكرانية اليوم الخميس، خطابًا للشركة القابضة طلبت فيه توضيحًا لبعض النقاط حول المدى الزمني للتطوير وبنود طلبتها الشركة القابضة.

وأضاف الخضري، في تصريحات لمصراوي، أن شركته تلقت خطابًا إلكترونيا من الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبوع الماضي، به ملاحظات على العرض المالي الذي تقدمت به فاش ماش.

وأكد الخضري، أن الشركة الأوكرانية لم تنسحب من المفاوضات، ولم تسحب عرضها المقدم للشركة القابضة.

وكان الخضري، كشف لمصراوي سابقا، تفاصيل العرض المقدم من الشركة لتطوير وتأهيل وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية - تحت التصفية – وقال إنها تقدمت بعرض فني ومالي لتطوير الشركة، باستثمارات نحو ربع مليار دولار.

ولا يتضمن عرض التطوير مديونيات شركة الحديد والصلب أو أي التزامات على الشركة، كما لا تتضمن استمرار عمالة الشركة بالوضع الذي كانت عليه قبل التصفية، وفقا لوكيل الشركة الأوكرانية، وفقا لما قاله الخضري.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشهر الماضي، أنها تلقت عرضًا من الشركة الأوكرانية، لتأهيل وتطوير وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية - تحت التصفية - بنظام المشاركة في الإيراد، وأنه تحت الدراسة.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال إن العرض المقدم يتم دراسته في الشركة القابضة المعدنية، مشيرا إلى إمكانية إعادة الشركة من التصفية حال كان العرض جديا.

الحديد والصلب شركة فاش ماش الأوكرانية شركة الحديد والصلب المصرية

الخبر التالى:

الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق برنامجا لتنمية أعمال ومهارات الشباب في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:روسيا: بوتين يرفع الحظر عن تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا