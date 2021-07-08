تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.9%، إلى مستوى 10184 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.93%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 81.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 83.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة 1.21% إلى مستوى 10277 نقطة.