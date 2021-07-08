"تقدر تشوف الذبح أونلاين".. كيف تشتري صك أضحية من بنك الطعام؟

لجنة الخبراء بهيئة التأمينات تعقد أول اجتماع لها بعد تشكيلها

كتبت– شيماء حفظي:

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن البنك يتيح صكوك أضحية للحوم بلدي ومستوردة، كما يتيح هذا العام إمكانية أن يشهد المضحّون عملية الذبح "أونلاين".

وأضاف سرحان، في حوار مع مصراوي، أن بنك الطعام يوفر صكوك الأضحية منذ 16 عامًا، وصكوك الأضحية هي عملية منظمة للذبح في أيام التشريق، ويتم توزيع الذبيحة "العجل" على 7 صكوك.

ويمكن للمضحّي شراء عجل كامل من خلال شراء 7 صكوك، وحتى صك واحد وهي أقل نصاب شرعي للذبح، وفقا لرئيس بنك الطعام.

ويمكن شراء صك الأضحية من بنك الطعام من خلال الموقع الرسمي لبنك الطعام، او من خلال التواصل مع 1660 لإرسال مندوب من بنك الطعام حتى منزله، أو من البنوك المصرية.

وتتراوح أسعار صكوك الأصحية للحوم البلدي 3400 جنيه، ويحصل المضحي على 9 كليوات من اللحوم نصيب عائلته من الأضحية، وفقا لسرحان.

أما صك الأضحية المستورد، فسعره 1950 جنيها، لكن لا يحصل المضحي على جزء منه، ويذهب الصك كله إلى المستحق.

وقال الرئيس التنفيذي، إن بنك الطعام يخدم 1.2 مليون أسرة في 27 محافظة، ويضع بنك الطعام معايير لاختيار العجول والماشية التي يتم ذبحها لتوزيع الأضحيات.

وأضاف "في الصكوك البلدي يتم ذبح عجول بلدي، تم تربيتها في مزارع متخصصة وتذبح في أول أيام التشريق في مجازر آلية ويتم توزيعها مباشرة، ونحرص على اختيار عجول يكون سنها صغير بما يتناسب مع السُّنة، ومع تقديم لحوم للمستحقين تطبيقا لمبدأ الإنفاق مما نحب".

وأشار إلى أن الصكوك المستوردة هي لحوم مستوردة بعد الذبح، للاستفادة من فرق أسعار المواشي مع البلاد الموردة، موضحًا أن اللحوم المستوردة تستمر عملية توزيعها لمواسم مختلفة على مدى العام، ولا تتوقف فقط عند عيد الأضحى.

ولخلق تواصل بين المضحّي وشعائر الأضحية، قرر بنك الطعام، إتاحة رابط يمكن للمضحي من خلاله مشاهدة عملية الذبح مباشرة إلكترونيا.

وقال سرحان :"قررنا هذا العام إضافة مكونات طبق الفتة المصرية مع اللحوم التي ستوزع من صكوك الأضحية، كما سيتيح بنك الطعام إمكانية أن يشهد كل مشتري لصك أضحية عملية الذبح أونلاين".

واعتبر الرئيس التنفيذي، صكوك الأضحية طريقة أفضل لوصول الأضحية لمستحقين فعليين قد لا يتواجد حولهم مضحون كُثر، مشيرا إلى أنه "من خلال الصكوك تستطيع الوصول لمناطق ربما لا يوجد بها ولا شخص يذبح اضحية، وهذه ميزة كبيرة لهذا النوع من الأضحية".