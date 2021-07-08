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أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

01:14 م الخميس 08 يوليه 2021
أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وكان سعر جرام الذهب في السوق المحلي هبط جنيهين خلال تعاملات أمس

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 787 جنيهًا مقابل 785 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وعيار 24 نحو 899 جنيهًا، والجنيه الذهب 6296 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 10.8 دولارات، بنسبة صعود قدرها 0.29%؛ ليسجل 1808.6 دولار، في الساعة 12:38 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

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