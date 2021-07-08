لجنة الخبراء بهيئة التأمينات تعقد أول اجتماع لها بعد تشكيلها

كتبت- ياسمين سليم:

عقد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أول اجتماع للجنة الخبراء بالهيئة والتي تضم في تشكيلها الدكتور محمد يوسف رئيساً للجنة، والدكتور فخري الدين علي الفقي، والدكتور حسين عطا من الخبراء الماليين، ورفعت محمد عيد، وأحمد رشوان من الخبراء الإكتواريين.

وبحسب بيان من هيئة التأمين الاجتماعي اليوم الخميس، يضم تشكيل اللجنة ناريمان فرج ممثلا عن وزارة المالية، ومن خبراء التأمينات الدكتور أحمد عبد السلام، واللواء مجدي منسي، والدكتور محمد غازي.

وأكد اللواء جمال عوض أن لجنة الخبراء بالهيئة تعد ركيزة مهمة من ركائز عمل وقرارات مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن القانون أوجب تشكيل 3 لجان لمعاونة مجلس الإدارة في اتخاذ كافة قراراته هم لجنة المراجعة، ولجنة الحوكمة، ولجنة الخبراء.

وأوضح رئيس هيئة التأمينات أن أهم اختصاصات لجنة الخبراء تتضمن إعداد تقرير للعرض على مجلس الإدارة تمهيداً لإصدار القرار الجمهوري بنسبة الزيادة السنوية للمعاشات اعتباراً من أول يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم ولا تزيد عن 15%.

وتتضمن هذه الاختصاصات أيضا تقديم الخبرات والاستشارات لمجلس الإدارة، وإعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها المجلس، وإبداء الرأي في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وإجراء الفحص الإكتواري للنظام بصورة دورية كل ثلاث سنوات، وفقا لعوض.

يذكر أن لجنة الخبراء تم تشكيلها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2021، حيث روعي في تشكيلها أن تضم خبراء إكتواريين وماليين وتأمينيين، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية، وفقا للبيان.

وأشارت الهيئة إلى أن منظومة العمل التأميني تشهد تطورات متلاحقة منها إدخال الميكنة، والدفع بكوادر بشرية شابة مدربة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى زيادات قيم المعاش والتي وصلت إلى 282 مليار جنيه في العام المالي الحالي.