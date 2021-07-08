وزير قطاع الأعمال لمصراوي: نفاوض شركات عالمية لتصنيع المواد الخام للأدوية بمصر

كتبت – شيماء حفظي:

تصوير - عمر هشام

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه يجري حاليا التفاوض مع شركتين من القطاع الخاص للشراكة في تطوير شركة النصر للأدوية التابعة للوزارة.

وأوضح الوزير في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، أن خطة تطوير شركة النصر للأدوية، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات، تستهدف إنشاء مصنع لتصنيع المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأدوية في السوق المحلي.

وأضاف الوزير، أنه جاري التفاوض مع شركتين ممثلتين لشركات عالمية تعمل في مصر، من أجل اختيار شريك لإنشاء المصنع.

وتركز الوزارة، بشكل كبير على تطوير شركة النصر للأدوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، وسيتم ضخ استثمارات كبيرة فيها، مستهدفة إنشاء كيان قوي، ليكون لديها حق تصنيع المادة الخام لـ 5 منتجات رئيسية، تخدم بها شركات الأدوية.

ووفقًا لتصريحات سابقة للوزير، لمصراوي، فإن هناك تقريبا 68 مادة خام للأدوية، تسعى شركة النصر لإنتاج 4 أو 5 مواد خام، وتوفيرها للشركات المنتجة في السوقين المحلي والخارجي.

وقال الوزير، إن الاهتمام بتطوير الشركة، يأتي في إطار أنها تخدم قطاع الأدوية بما فيها شركات القابضة للأدوية، وشركات القطاع الخاص.

وشركة النصر للكيماويات الدوائية، هي شركة حكومية، تأسست عام 1960 وكان الهدف من إنشائها سد احتياجات البلاد من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية، والتى يتطلب الأمر أيضاً توافرها فى جميع الأوقات، لأنها تعتبر من المواد الاستراتيجية الهامة التي تعنى الدول بإنتاجها.

ووفقا للموقع الرسمي للشركة، في مايو 1964 زار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السوفيتي خرشوف شركة النصر باعتبارها نواة لمدينة الدواء، وبذلك تحقق لأول مرة فى مصر والمنطقة كلها قيام صناعة دوائية لإنتاج الخامات والكيماويات الأساسية لصناعة الدواء.

ويميز شركة النصر للكيماويات الدوائية بأنها الشركة الوحيدة فى مصر بل والشرق الأوسط وأفريقيا بأنها تنفرد بإنتاج الخامات الدوائية العضوية وغير العضوية وإنتاج خامات الأدوية البيطرية ومستحضراتها الصيدلية، بالإضافة إلى إنتاج المحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي ومرشحات الغسيل الكلوى وإنتاج المستلزمات الطبية اللازمة لاستعمال المحاليل، وفقا للموقع.