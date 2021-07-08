السفير الأمريكي: شركة أمريكية تخطط لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر

لجنة الخبراء بهيئة التأمينات تعقد أول اجتماع لها بعد تشكيلها

كتب- مصطفى عيد:

قال جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، إن هناك شركة أمريكية تُخطط لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف كوهين، خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشركات الأمريكية ضخت استثمارات في مصر لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2020، مؤكدًا تطلعه لزيادة تدفقات الاستثمارات الأمريكية بمصر لتصل إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأوضح أنه يقوم شخصيًا بالتواصل المباشر مع العديد من تجمعات الشركات الأمريكية لحثها على استكشاف فرص واعدة للاستثمار في مصر.

وقال وزير المالية، خلال اللقاء، إن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطني وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مصر.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل على تطوير وتحديث الأنظمة الضريبية والجمركية لتواكب المعايير العالمية، بما يساعد فى جذب وتشجيع الاستثمارات.

وأشار إلى حرصه على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات العاملة فى مصر لتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

كما أكد الوزير حرصه أيضًا على التشاور مع مجتمع الأعمال عند إعداد مشروع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وحرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.

وحضر اللقاء كل من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.