البترول والكهرباء توقعان مذكرة تفاهم مع إيني للتعاون في إنتاج الهيدروجين

لجنة الخبراء بهيئة التأمينات تعقد أول اجتماع لها بعد تشكيلها

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة إيني الإيطالية للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، تتضمن أيضا مذكرة التفاهم، التي حضر توقيعها أيضا اليساندرو بوليتي الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، تقييم الجدوى الفنية والتجارية للمشروعات المستهدفة لإنتاج الهيدروجين في مصر

وقالت وزارة البترول إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لدخول هذا المجال بقوة من خلال مشروعات جديدة وفق استراتيجيتها الهادفة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وإتاحة مصادر طاقة نظيفة متعددة.

ووقع على البروتوكول الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وماركو روتوندي مدير عام شركة أيوك مصر "إيني".

وبمقتضى البروتوكول سيتم التعاون من خلال إجراء دراسة حول المشروعات المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول الغاز الطبيعي المتقادمة.

وتشمل الدراسة أيضًا التعرف على استهلاك السوق المحلي المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير المتاحة، وكذلك تقييم الخطط والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة، وفقا للبيان.

وأوضح المهندس طارق الملا أن سرعة توقيع هذا البروتوكول للتعاون بين قطاعي البترول والكهرباء مع شركة إيني الإيطالية يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعجيل باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لمشروعات إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف بالتعاون مع شركات عالمية كبرى استثماراً لمقومات مصر في هذا المجال الواعد.

وأشار إلى أن الدعم الرئاسي والحكومي في هذا المجال الواعد والتعاون المثمر مع وزارة الكهرباء أدى لتحقيق نتائج متميزة وخطوات سريعة على أرض الواقع في هذا المشروع خلال الفترة الأخيرة منها توقيع هذا الاتفاق.

وأكد الدكتور محمد شاكر أهمية الدعم الذي توليه الدولة المصرية والتعاون القائم لإيجاد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مزاياه.

وأوضح أن مصر وهبها الله فرصاً هائلة لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، وأنها تسعى بكل قوة لاستغلال ذلك اقتصاديا والدخول والمنافسة بقوة في مجال إنتاج الهيدروجين.

وقال اليساندرو بوليتي إن هذا التوقيع هو جزء من المسار الذي اتبعته إيني لتقليل الانبعاثات بحلول عام 2050 ويتوافق مع استراتيجية مصر في التوجه نحو وتنويع مزيج الطاقة المستخدم وتطوير مشروعات إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف أن إيني لديها خبرة كبيرة في مصر من خلال شركة أيوك التي تعمل في مصر منذ 1954، وأنها تشعر بالمسئوليات المجتمعية تجاه تحقيق تلك الأهداف على المدى القصير، وأنها على المدى البعيد تؤمن بأهمية الاستعداد لمزيج طاقة متنوع يعتمد بصورة أكبر على الطاقات المتجددة ، موضحا أن توجه مصر نحو الهيدروجين جاء في الوقت المناسب.