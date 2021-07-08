تراجع الليمون البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الليمون البلدي والمانجو السكري بين جنيه وجنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما زاد سعر كيلو التفاح المصري 5 جنيهات.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات خلال تعاملات اليوم عند نفس أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 3.25 و5.25 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 9 و15 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 10 جنيهات و16 جنيها، بتراجع جنيهين.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.