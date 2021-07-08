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تراجع الليمون البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:44 ص الخميس 08 يوليه 2021
تراجع الليمون البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

الليمون البلدي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الليمون البلدي والمانجو السكري بين جنيه وجنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما زاد سعر كيلو التفاح المصري 5 جنيهات.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات خلال تعاملات اليوم عند نفس أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.
البطاطس بين 3.25 و5.25 جنيه.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 جنيه و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.
الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 9 و15 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.
المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.
المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.
المانجو السكري بين 10 جنيهات و16 جنيها، بتراجع جنيهين.
المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي أسعار الخضر الطماطم الكوسة البصل أسعار الفاكهة التفاح المصري المانجو البطيخ

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