الإحصاء: معدل التضخم الشهري ينخفض إلى 0.3% في يونيو

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل التضخم الشهري 0.3% في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الماضي.

وانخفض بذلك معدل التضخم الشهري في يونيو مقارنة بمايو الماضي عندما سجل 0.6% لإجمالي الجمهورية، وهو ما يحدث للشهر الثاني على التوالي.

ولا يعني انخفاض معدل التضخم الشهري في يونيو أن الأسعار تراجعت، لكنها ارتفعت بوتيرة أقل من زيادة الأسعار في شهر مايو الماضي.

وأوضح جهاز الإحصاء أن أهم أسباب تسجيل التضخم في يونيو يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%).

وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الخضروات انخفضت بنسبة (2.8%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.5%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%).

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 5.3% لشهر يونيو 2021 مقابل 4.9% خلال شهر مايو الماضي.