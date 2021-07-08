Masrawy logo white

معدل التضخم السنوي يرتفع للشهر الثاني خلال يونيو ويسجل 5.3%

10:37 ص الخميس 08 يوليه 2021
معدل التضخم السنوي يرتفع للشهر الثاني خلال يونيو ويسجل 5.3%

صورة ارشيفية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في يونيو إلى 5.3% مقابل 4.9% في مايو الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.3% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي مقابل 0.6% في شهر مايو.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن 4.9% خلال شهر يونيو مقابل 4.8% خلال مايو الماضي.

ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

معدل التضخم السنوي التضخم السنوي مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الخبر التالى:

الإحصاء: معدل التضخم الشهري ينخفض إلى 0.3% في يونيو

كورونا.. لحظة بلحظة

161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا