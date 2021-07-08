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تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:15 ص الخميس 08 يوليه 2021
تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و23 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 جنيها و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو البوري بين 47 و53 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسي بين 70 و80 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي سوق الجملة

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