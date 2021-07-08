صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية جلسة اليوم الخميس بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، إلى مستوى 10278 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة 1.21% إلى مستوى 10277 نقطة.
الخبر التالى:تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان