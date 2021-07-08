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صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:13 ص الخميس 08 يوليه 2021
صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية جلسة اليوم الخميس بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، إلى مستوى 10278 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة 1.21% إلى مستوى 10277 نقطة.

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