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أسعار الذهب العالمية ترتفع للجلسة الرابعة ببداية تعاملات اليوم الخميس

10:13 ص الخميس 08 يوليه 2021
أسعار الذهب العالمية ترتفع للجلسة الرابعة ببداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.23%، في بداية تعاملات اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا للوكالة، سجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 1807.8 دولار في الساعة 9:59 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس 1803.6 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب دولار الذهب

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صعود طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

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