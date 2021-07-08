أسعار الذهب العالمية ترتفع للجلسة الرابعة ببداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.23%، في بداية تعاملات اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا للوكالة، سجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 1807.8 دولار في الساعة 9:59 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس 1803.6 دولار.