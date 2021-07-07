القابضة المعدنية: توقيع عقد إنهاء نزاع بين شركتي "كيما" و"الحديد والصلب للمناجم والمحاجر"

كتبت شيماء حفظي:

شهد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس محمد السعداوي مصطفى السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية توقيع عقد اتفاق إنهاء النزاع بين الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما".

ووقع الاتفاق المهندس طارق الباجوري العضو المنتدب التنفيذي لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر – إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، والمهندس محمد حسنين رضوان العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما وهي إحدى الشركات التابعة للقابضة الكيماوية، عقد لتسوية نهائية وشاملة وحاسمة لكافة خلافاتهما بشأن أرض شركة كيما بأسوان والكائن عليها عمارات مملوكة لشركة الحديد والصلب، بحسب بيان صحفي.

وأوضح المهندس محمد السعداوي أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في ضوء توجهات الدولة بشأن تسوية المنازعات بين الجهات التابعة للدولة وكذا توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزارء بالتزام جميع الوزارات والجهات التابعة لها بتكليفات السيد رئيس الجمهورية بوقف التقاضي بين الوزارات ودراسة سبل أخرى لفض المنازعات بينهم بخلاف اللجؤ للقضاء.

وأكد السعداوي أن بمقتضى توقيع هذا الإتفاق قد آلت قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وأصبحت من ضمن أصول وممتلكات الشركة.

وأوضح عماد الدين مصطفى أن شركة كيما قد آلت لها مساحة 74 ألف متر مربع من الأرض المتنازع عليها، كما أشار سيادته بأنه جاري تشكيل لجنة مشتركة بين الشركتين للتوقيع على عقد تسليم وتسلم للأرض والمباني والمنشآت التي تختص بها كل طرف على الطبيعة وإنهاء عملية التسليم بحد أقصى 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.