ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية جلسة اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 1.21%، إلى مستوى 10277 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.13%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.72%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 38.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 25.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين صافي بيع بقيمة بلغت 63.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى خلال جلسة أمس، بنسبة 1.87% إلى مستوى 10154 نقطة، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.