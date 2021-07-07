شركات ومحللون: قرار خفض إنتاج الأسمنت يدعم الصناعة ويرفع الأسعار

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت شركات عاملة في صناعة الأسمنت ومحللون أن يدعم قرار جهاز حماية المنافسة بخفض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة، سوق الأسمنت ويرفع الأسعار.

ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض الطاقة الإنتاجية لها الموجهة للسوق المحلي.

وقال تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، لمصراوي إن القرار سيكون تأثيره إيجابيًا على سوق الأسمنت ويدفع السعر للصعود وتزيد ربحية الشركات.

وتوقعت شركة العربية للأسمنت‏ في بيان للبورصة اليوم الأربعاء أن تتحسن أرباح الشركة في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار الأسمنت في الفترة المقبلة.

ويرى محمد مجدي، محلل لقطاع الصناعة في بلتون، إن القرار إيجابي لكل الشركات رغم أنه سيؤثر على الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت الكبرى ويخفض إنتاجها.

ويتوقع العضو المنتدب لشركة أسمنت السويس أن يخفض القرار إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات بنسبة ٦٥٪ على أن يتباين خفض الإنتاج من شركة إلى أخرى بحسب القرار.

وتتوقع العربية للأسمنت أن ينخفض إنتاجها بنسبة ٢٦٪‏ بعد القرار.

‏ ونص القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه أن يكون التخفيض بنسبة ١٠.٦٩٪‏ من الطاقة الإنتاجية بجانب تخفيض أخر نسبته ٢.٨١٪‏ لكل خط إنتاج في الشركة وتخفيض أخر حسب الشريحة العمرية للشركة.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار من منتصف الشهر الجاري، ويستمر لمدة عام، ويخص الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

دعم الأسعار

وخلال السنوات الماضية زادت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصري إلى ما بين 85 و87 طن سنويًا مع افتتاح مشروعات أسمنت جديدة وانخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى، مما سبب في أزمة بسوق الأسمنت وجاءت تداعيات فيروس كورونا لتكمل الأزمة.

وبحسب محمد مجدي، المحلل في بلتون، فإن الأسمنت من السلع القليلة التي كان سعرها أعلى قبل قرار تعويم الجنيه، وانخفض بعد التعويم مع زيادة المعروض، متوقعا أن ترتفع الأسعار بعد القرار.

وتوقع تامر مجدي أن يدعم القرار الأسعار وقال إنه بدل أن يكون المعروض في السوق غير مستغل والسعر يتراجع والشركات تخسر، سيساعد القرار السوق على ضبط أموره ليصبح المعروض يكفي الطلب وهو ما يرفع الأسعار لتعود الشركات للربحية.

وفي أعقاب صدور القرار أمس قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر طن الأسمنت ارتفع ببعض الشركات بالأسواق بقيمة تصل إلى 50 جنيها للطن على أن يتم التطبيق من بداية الغد اليوم.

وبلغ سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بشركة أسمنت سيناء العادي المعبأ بين 950 جنيها وألف جنيه للطن، وسعر الأسمنت السائب بين 750 و770 جنيها وسجل سعر الطن في شركات السويس للأسمنت تسليم أرض المصنع بين 950 جنيها وألف جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

ويرى محلل بلتون أن قرار خفض الإنتاج يحتاج لأن يستمر مدة أطول ليكون داعمًا لصناعة الأسمنت في مصر، مشيرًا إلى أنه يحتاج لأن يجدد 4 أو 5 سنوات لاعتقاده بأن الطلب لن يرتفع كثيرا في الفترة المقبلة ليغطي الطاقة الإنتاجية الحالية.

لكن العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء يرى أن عام واحد يعد كافيًا حتى يجرب السوق القرار وقد لا يحتاج الأمر لتمديده في حال تعدلت الأمور.