تستوعب 6 آلاف حقيبة.. مطار القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمنظومة السيور الجديدة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير منظومة سيور الحقائب في مبنى الركاب 3 بالمطار، بطاقة استيعابية تصل إلى 6 آلاف حقيبة في الساعة، بدلًا من 4 آلاف حقيبة، لزيادة السعة الاستيعابية لمنظومة تداول الحقائب داخل المبنى بمرحلتي السفر والوصول.

وأضافت المصادر أنه تم رفع مبنى 3 برئاسة حازم أبو الخير مدير المبنى، الحاجز الفاصل بين كونترات السفر؛ استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة الحقائب والسيور، وسيتم تشغيل رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الغردقة الرحلة رقم Ms046 ظهر اليوم، وذلك بعد إعادة فتح الجزء المغلق بصالتَي السفر والوصول.

وتابعت المصادر بأن مشروع تطوير منظومة الحقائب يتم تنفيذه على مرحلتين؛ لتصل الطاقة الاستيعابية لمنظومة السيور بمطار القاهرة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، إلى 12 ألف حقيبة بعد انتهاء المرحلة الثانية، ويستغرق 18 شهرًا لإنهاء مراحل تنفيذه بالتزامن مع باقي عمليات التطوير، والتي تجرى داخل المبنى وأيضًا في محيط مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، من أجل إنهاء التكدسات داخل وخارج مباني الركاب.

وأشارت المصادر إلى أن منظومة السيور الجديدة التي يتم تنفيذها داخل مبني الركاب رقم 3 بالمطار، تعد الأحدث عالميًّا في المطارات؛ حيث إنها مزودة ليست فقط بمرونة في حركة الحقائب وتتبعها على السير، ولكن أيضًا من الناحية التأمينية بإرفاق أجهزة تأمين لها لمراقبة جميع الحقائب القادمة والمغادرة على الرحلات الجوية من خلال المطار.