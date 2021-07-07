بقيادة هيرميس.. "Vortex Energy" تعلن إغلاق صندوق لها بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت شركة "Vortex Energy"، المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن وصولها للإغلاق الأول لصندوق الاستثمار في الطاقة المتجددة والذي يعرف باسم "Vortex Energy IV"، وذلك بقيمة 200 مليون دولار، ويتضمن ذلك تعهد مشروط بقيمة 25 مليون دولار.

وبحسب بيان من شركة هيرميس اليوم الأربعاء، جاء إغلاق الصندوق بقيادة المجموعة المالية هيرميس ومجموعة من المؤسسات السيادية والمستثمرين الماليين من أبو ظبي.

وقال كريم موسى رئيس قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة "Vortex Energy"، إن الأسواق العالمية تنبض بالعديد من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة بعد أن أصبح استخدامها توجها سائدا في أنحاء العالم.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة حول العالم إلى حوالي 2 تيراوات بإجمالي استثمارات 3 تريليون دولار تقريبًا بحلول عام 2030 وذلك في ظل تبني المزيد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق مجتمع خالي من الانبعاثات الكربونية.

وأكد موسى أنه واثق في قدرة الشركة على تنمية قاعدة الأصول الاستثمارية لقاعدة عملائها من مستثمري الصناديق وذلك بفضل سجل الشركة وقدرتها على ضخ استثمارات تربو على 1.6 مليار دولار بقطاع الطاقة المتجددة في السوق الأوروبية وتحقيق عائدات جذابة من هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى مواصلة تطوير أعمالها وتنمية قاعدة المستثمرين للوصول إلى رأس المال المستهدف للصندوق والذي يبلغ 750 مليون دولار خلال العامين المقبلين.

وأوضح بكر عبد الوهاب، رئيس قطاع الاستثمار بشركة "Vortex Energy"، أن الشركة ستطبق استراتيجية استثمارية فعالة لتطوير صندوق "Vortex Energy IV" وذلك عبر دعم المطورين ومحطات الطاقة المستقلة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات في الأصول الحالية بالدول التي تتميز بتقديم عائدات استثمارية جذابة.

وأشار إلى أن الشركة تبحث حاليًا مجموعة من الصفقات الاستثمارية الهامة والتي تصل قيمتها إلى حوالي 2 مليار دولار في دول أوروبا والولايات المتحدة.

ويستهدف صندوق "Vortex Energy IV" جميع قطاعات الطاقة، بما في ذلك التوليد (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والكتلة الحيوية، والطاقة اللامركزية)، والتخزين الكهربائي، ومرافق شحن المركبات الكهربائية، فضلاً عن خدمات العرض والطلب على الطاقة، وفقا للبيان.

ويغطي نطاق الصندوق دورة حياة الأصول بالكامل بما في ذلك محطات الكهرباء القائمة، ومحطات الطاقة المستقلة، وشركات تطوير محطات الكهرباء، وحلول المشروعات الجديدة والمشروعات التجارية والصناعية. وسوف يركز الصندوق على الدول المتقدمة والنامية في أوروبا، ودول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا.

وقامت "Chimera Capital" بدور المستشار الاستراتيجي لشركة "Vortex Energy" في الإجراءات المتعلقة بسوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، كما قامت شركة "White & Case" بدور المستشار القانوني، وقدمت "PwC" خدمات الهيكلة، كما قدمت "Apex" خدمات الدعم الإداري.