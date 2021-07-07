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نيفين جامع تتوجه للسنغال لافتتاح منتدى روابط الأعمال بين مصر وغرب أفريقيا

11:08 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
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القاهرة- مصراوي:

غادرت القاهرة اليوم الأربعاء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة متوجهة للعاصمة السنغالية داكار لترأس أعمال البعثة التجارية المصرية لدولة السنغال، وذلك في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة روابط الأعمال ممثلة في التمثيل التجاري بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك، وذلك بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار بدول القارة السمراء وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ودوائر الأعمال الإفريقية.

وستعقد وزيرة التجارة والصناعة عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في دولة السنغال، بحسب البيان.

كما ستفتتح الوزيرة فعاليات منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا بدولة السنغال بالإضافة إلى ترأس ‏فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك.

وواصلت البعثة التجارية المصرية لدولة الكاميرون في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب أفريقيا أعمالها لليوم الثالث، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة بين رجال الأعمال بمصر والكاميرون استهدفت استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في قطاعات مواد البناء والإنشاءات، والأدوية والصناعات الكميائية، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة، والمواد الغذائية.

وعقد الوفد المصري المشارك ببعثة الكاميرون سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الكاميرونية شملت وزيري الصحة والأشغال العامة، وذلك بحضور السفير مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري.

وأكدت الوزارة على حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دولة الكاميرون بما يحقق المصلحة للبلدين.

نيفين جامع السنغال افتتاح منتدى روابط الأعمال غرب أفريقيا مصر وزيرة التجارة والصناعة

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