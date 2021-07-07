غرفة صناعة الحبوب تبدأ توريد دفعة جديدة من الأرز المحلي لوزارة التموين

كتبت- شيرين صلاح:

بدأت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة توريد الدفعة السابعة من الأرز المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الأربعاء، جاء ذلك في إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وقال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الغرفة مستمرة في توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص السلع خلال جائحة كورونا.

وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه على مدار الستة أشهر الماضية وردت ما يقرب من 180 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين.

وأضاف شحاته، أن شعبة الأرز تورد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة، في ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين.

وأكد شحاتة، على أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وذكر رئيس الشعبة، أن عملية توريد الدفعة السابعة من الأرز المحلي، بدأت ويستمر التوريد على مدار الفترة المقبلة بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 270 ألف، وهي إجمالي الكميات المتعاقد على توريدها مع وزارة التموين.

وأشار شحاتة إلى أن كميات الأرز الموجودة في الأسواق تكفي احتياجات المواطنين حتى عام أخر ، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، ولا يوجد أي أزمات تتعلق بسلعة الأرز.

كما تشهد أسعار البقوليات " الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا في الأسواق دون أي زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفي لفترات طويلة، وفقا لقول رئيس الشعبة.