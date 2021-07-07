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إتش سي تحصل على موافقة الرقابة المالية للتعامل في السندات

10:34 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
إتش سي تحصل على موافقة الرقابة المالية للتعامل في السندات

شركة اتش سي

أعلنت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالبدء في التعامل والوساطة والسمسرة في السندات المضاف على غرضها وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إنها حصلت على موافقة الهيئة أيضا على بدء الشركة في التعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المدرجة في البورصة المصرية إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32) لسنة 2014.

وقال حسن شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، إنه متحمس للبدء في مزاولة النشاطين الجديدين حيث يتيح ذلك خدمة العميل بشكل أوسع وجذبه لدخول سوق المال المصري، كما يضفي ذلك تكاملاً على الخدمات المقدمة من الشركة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف شكري: "نتوقع في إتش سي أن يشهد نشاط السندات ازدهاراً في الفترة المقبلة ونتوقع ظهور سوق حقيقي واعد لسندات وصكوك الشركات غير مقتصر على السندات الحكومية. أما بالنسبة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية، فتسعى الشركة- مدعومة بخبرتها في المنطقة- لتعظيم إيراداتها وتنويعها".

وذكر شكري: "سيحظى سوق المال المصري باهتمام كبير من المستثمر الأجنبي في 2021 سواء في أدوات العائد الثابت أو الأسهم، فلازالت عوائد أدوات الدين المصري جاذبة مقارنة بغيرها من الأسواق، كما أن من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي سيسجل نمواً وذلك وفقا لتقدير جهات دولية كثيرة منها البنك الدولي".

شركة إتش سي الأوراق المالية السمسرة البورصة المصرية

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