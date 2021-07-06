"ڤاليو" توفر برامج تقسيط الخدمات الطبية بالمستشفى السعودي الألماني

أعلنت شركة "ڤاليو" المتخصصة في التمويل الاستهلاكي، اليوم الثلاثاء، عن توقع اتفاقية مع المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، من أجل تقديم برامج تمويل لعملاء المستشفى.

وتغطي هذه البرامج مختلف الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، وتتيح للراغبين من عملائها إمكانية الاستفادة من برامج التقسيط التي تصل إلى 60 شهراً، ونظام سوبر هاتريك من "ڤاليو" الذي يتيح تقسيط تكلفة الخدمات بدون مقدم أو فوائد على 6 أشهر.

وتقدم شركة "ڤاليو" موافقات فورية على التقسيط من خلال تطبيق على المحمول وفق حد التمويل المسموح به لكل عميل.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، الشركة الأم لـ "ڤاليو"، إن الاتفاقية مع

المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة على أقساط ميسرة لجميع شرائح المجتمع المصري.

وأشار إلى اهتمام الشركة بالتوسع في خدمات الرعاية الصحية وأيضا التعليم خلال الفترة الحالية.

وبلغت إجمالي محفظة "ڤاليو" 1.2 مليار جنيه، يستحوذ قطاعي الصحة والتعليم منها على ما بين 5 و6% حاليا، بحسب ما قاله حسونة، في مؤتمر صحفي اليوم.

وقال الدكتور شريف فؤاد، المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، إن توفير برامج تقسيط "ڤاليو" لعملاء المستشفى هدفه التيسير عليهم في سداد ثمن الخدمات الطبية التي يحصلون عليها، خاصة مع توفير برنامج السداد بدون فوائد لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن المستشفى السعودي الألماني تعتزم افتتاح مستشفى جديدة في الإسكندرية خلال الربع الأول من العام المقبل، ضمن خطة المجموعة لافتتاح 10 مستشفيات في مصر.