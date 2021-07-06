أوبر: رحلات مجانية للراغبين في الحصول على لقاح كورونا بأرض المعارض

أعلنت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إتاحة رحلات مجانية للركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد في القاهرة، وذلك دعماً لمجهودات الحكومة المصرية لاحتواء الفيروس.

وقالت الشركة إن الراكب سيحصل على رحلتين مجانيتين من وإلى مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر، بحد أقصى 100 جنيه للرحلة الواحدة، وستكون الرحلات صالحة للاستخدام حتى 5 أغسطس المقبل.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي كجزء من تعهد أوبر العالمي "بنقل ما يهم" لتسهيل 10 ملايين رحلة مجانية ومخفضة لدعم أولئك الذين يرغبون في الحصول على التطعيم، ودعماً للسلطات المحلية والمدن في سعيها لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وذكرت أوبر أنه تم إطلاق مبادرة الرحلات المجانية 7 مرات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ومن ضمنها السعودية، والإمارات، ولبنان، وباكستان، بالتعاون مع السلطات العامة ذات الصلة.

وقال أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر: إن "إطلاق الرحلات المجانية يمكن أن يشجع المزيد من الأشخاص على الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد دون القلق بشأن التنقل الآمن والمريح من وإلى مركز لقاحات كورونا بأرض المعارض، مما يدعم جهود الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس".

وأشارت الشركة إلى أن الركاب يستطيعون حجز رحلاتهم المسموحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على الرابط الذي سيصلك من أوبر عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني.

- اضغط "قبول القسيمة".

- ستظهر معلومات القسيمة بما في ذلك تاريخ الانتهاء، والوجهة.

- ستظهر القسيمة تلقائياً في المحفظة على التطبيق.



- اذهب إلى الشاشة الرئيسية للرحلات لتحديد نقطة التحرك والوجهة، سواء لك أو لمن تقوم بالحجز له. ويجب التأكد من أن الرحلة تبدأ أو تنتهي في المركز المدرج بأرض المعارض.