طاقة عربية توقع عقود إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بسوما باي بالبحر الأحمر

وقعت شركة طاقة للكهرباء، التابعة لمجموعة شركات طاقة عربية العاملة في قطاع توزيع الطاقة بمصر، عقود بناء محطتين للطاقة الشمسية النظيفة بإجمالي قدرات تصل إلى 5 ميجاوات على أرض منتجع سوما باي، التابع لشركة أبو سومة للتنمية السياحية بمحافظة البحر الأحمر، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، "سوما باي" هي شبه جزيرة على مساحة 10 ملايين متر مربع جنوب الغردقة وتتمتع بشاطئ رملي سياحي بطول 11 كيلومترا.

وقال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، "توليد الطاقة الشمسية هدفه الأساسي بالنسبة لنا هو توفير تكلفة الطاقة المستخدمة وأيضاً تحلية المياه، وبالتالي سد الفجوة بين متطلبات الاستهلاك والتوزيع".



وقالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية المالكة لطاقة للكهرباء: "أشعر بالفخر لازدياد وعي القطاع الخاص المصري بقضايا البيئة، ويتجسد ذلك في مثال مشرف وهو إقبال قطاع السياحة على فتح آفاق جديدة لتنويع مصادر الطاقة، لتشمل توليد الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية".

وأضافت: "يسعدنا التعاقد مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمنتجع سوما باي بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 4 مليون دولار".



وذكرت باكينام كفافي: "عملنا جاهدين في طاقة عربية (إحدى شركات مجموعة القلعة) خلال السنوات الماضية كي نصبح مزودًا متكاملًا لمصادر الطاقة المتنوعة، وهي الاستراتيجية التي تتماشى جنبًا إلى جنب مع رؤية الدولة المصرية الحديثة؛ وتحديدًا فيما يخص التوسع في توليد الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات قطاعات أكثر من العملاء".



وقال سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء: "يعتبر عقد شراكتنا مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية خير نموذج للاستفادة المثلى بمصادر الطاقة المتجدّدة والاقتصادية، بحيث تتحقق فائدة مضاعفة للشركات ويقل الاعتماد على سبل توفير الطاقة التقليدية".

وأضاف عبد القادر: "ينقسم التعاقد الذي نحن بصدده إلى عقدين، على أن تقوم طاقة للكهرباء بالاستثمار فى إنشاء وتشغيل محطة بسعة 3.8 ميجاوات على الأرض المملوكة لسوما باي، فضلًا عن إدارتها لمدة 30 عامًا بنظام حق الانتفاع. ويستغرق بناء المشروع حوالي 9 أشهر".

وتابع: "هذا بالإضافة إلى عقد تصميم وتوريد وتركيب آخر، تقوم بمقتضاه شركة طاقة للكهرباء ببناء محطة طاقة شمسية أخرى بقدرة 1.2 ميجاوات لصالح شركة أبو سومة للتنمية السياحية بإجمالي قدرات تعاقدية تصل إلى 5 ميجاوات".