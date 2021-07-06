الملا يوقع اتفاقية استضافة مصر مقر منتدى غاز شرق المتوسط

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كتب- مصطفى عيد:

شهدت أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي استضافته مصر افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نيابة عن الحكومة المصرية اتفاقية استضافة مقر المنتدى بالقاهرة مع أسامة مبارز الأمين العام الحالي للمنتدى.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، تضمنت أعمال الاجتماع، برئاسة وزير البترول المصري، أيضا إطلاق الملا الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى على الإنترنت على الرابط: (اضغط هنا)، وكذلك الإعلان عن عقد الاجتماع الوزاري القادم في الربع الأخير من العام الحالي.

كما شهد الاجتماع أيضا الموافقة بالإجماع على انضمام الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للمنتدى بصفة مراقب.

وحضر الاجتماع ناتاشا بيلديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وجان باتسيت لومويان وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية والخارجية، وكوستس سكرياس وزير البيئة والطاقة اليوناني،وهالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ومحمد مصطفى ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية.

كما حضر الاجتماع فانيا جافا وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية، وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وبث أوربانس القائمة بأعمال مساعد وزير الطاقة الأمريكي.

وأكد الملا، في كلمته خلال الاجتماع، أن منتدى غاز شرق المتوسط أصبح منظمة دولية بمعايير عالمية وشهد تطوراً كبيراً في فترة قصيرة وأصبح منصة هامة لأنشطة الغاز إقليمياً تضمن التعاون الإقليمي الاقتصادي الناجح لمواجهة التقلبات وتخفيف حدة التوترات السياسية بالمنطقة واستقطابه الاهتمام العالمي.

وأوضح أن ذلك يتضح في مناقشة الاجتماع طلب الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الانضمام للمنظمة كمراقبين، وكذلك توقيع اتفاقية المقر بين حكومة مصر والأمانة العامة للمنتدى وهو ما يؤكد أيضاً على الأداء المتميز لشركاء المنتدى منذ بداياته.

وأشار الوزير إلى أن المنتدى يعيد تعريف مفهوم الطاقة ويأمل من خلال خارطة الطريق الصحيحة للتعاون بالمنتدى والالتزام والتفاني أن يكون الأعضاء قادرين على تحقيق التعاون من خلال الطاقة لضمان الازدهار لدولهم ومجتمعاتهم، وهناك توقعات هائلة لإمكانية تحقيق نجاحات كبيرة لصالح الجميع في المنطقة.

وأعرب الملا عن تقديره للحضور التي تؤكد مشاركتهم والتزامهم على العزيمة القوية لأعضاء المنتدى لتحقيق الهدف الأساسي وهو ضمان التكامل الاقتصادي والرخاء للمنطقة، ورحب بانضمام الوزراء الجدد للاجتماع كما وجه التحية للوزراء السابقين الذين ساهموا في نجاح المنتدى، وفقا للبيان.

وأصدر المنتدى في ختام اجتماعه إعلان الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي نص على الآتي:

انعقد اليوم الموافق 6 يوليو 2021 الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري باعتباره الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري للمنتدى.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة والعلاقات الخارجية للدول المؤسسين للمنتدى، القبرصي والمصري والفرنسي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني، بالإضافة إلى نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي كمراقب.

بناءً على نتائج الاجتماع الوزاري الرابع الذي انعقد في مارس 2021، فإن أعضاء المنتدى والمراقبون يؤكدون مجدداً على التزامهم باستمرار التعاون نحو تحقيق أهداف المنتدى مع احترام حقوق أعضاء المنتدى في مواردهم الطبيعية بالتوافق مع القانون الدولي.

وشهد الاجتماع خطوة هامة وهي توقيع المهندس طارق الملا على اتفاقية المقر الرئيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط نيابة عن مصر، وأسامة مبارز القائم بأعمال الأمين العام بالنيابة عن المنتدى.

وناقش الاجتماع تطورات أنشطة المنتدى ومنها التطورات المتعلقة بمجموعات العمل الأربعة التى تم إنشاؤها خلال الاجتماع الوزاري الرابع في مارس 2021، والتطور الذي تحقق في دراسة "الغاز الطبيعي الإقليمي وتوازن العرض والطلب في سوق الطاقة" والتي تتم حالياً بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ووافق أعضاء المنتدى خلال الاجتماع بالإجماع ورحبوا بطلب البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على الانضمام للمنتدى بصفة "مراقب"، كما شهد الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى ليكون أول منصة رسمية للمنتدى للتواصل لعرض أنشطة المنتدى للعالم أجمع.

وصدق الاجتماع على أوراق إنشاء الأمانة العامة للمنتدى، بالإضافة إلى الموافقة على الجدول الزمني لتعيين الأمين العام الدائم والذي سيبدأ في يناير 2022، بالإضافة إلى ميزانية المنتدى لعامي 2021 و2022.

ووافق الوزراء على الأنشطة القادمة للمنتدى وخارطة الطريق وعقد الاجتماع الوزاري القادم في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2021.

وأعرب الوزراء عن خالص تقديرهم لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديمها أقصى دعم للمنتدى كدولة مضيفة، ولوزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا.