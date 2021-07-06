المصرف المتحد يدرس ضخ 250 مليون جنيه في قرض مشترك لشركة أركان بالم العقارية

كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف يدرس المشاركة بحصة قيمتها 250 مليون جنيه في قرض مشترك لصالح شركة أركان بالم للتطوير العقاري.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي أن البنك المصري لتنمية الصادرات يتولى إدارة تسويق وإدارة تمويل مشترك بقيمة مليار جنيه لصالح شركة أركان بالم.

وأوضح القاضي أن القرض الذي تسعى الشركة للحصول عليه يوجه للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروع سكني بمدينة الشيخ زايد على مساحة واسعة من الأفدنة لإقامة مجتمع عمراني متكامل بالشراكة بين شركة أركان بالم للتطوير العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد أن السوق المصري يشهد عملية نشاط ملحوظ في زيادة الطلب من الشركات للحصول على قروض من البنوك لتمويل توسعاتهم الاستثمارية.