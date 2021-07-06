هيئة التأمينات تبدأ صرف المعاشات عبر محافظ المحمول بداية من أغسطس

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركات المحمول العاملة بالسوق المصري بروتوكول تعاون اليوم الثلاثاء لإتاحة وتيسير صرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف المحمول بدايةً من أغسطس المقبل.

وقال بيان من الهيئة اليوم إن البروتوكول جاء مع شركات فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووين ووقع في مقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.

ويهدف البروتوكول إلى إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، وفي إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

وذكر البيان إن البروتوكول ييسر عملية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال توفير وإتاحة وسيلة سهلة للمستحقين لصرف المعاشات لتصرف إلكترونيًا بداية من شهر أغسطس المقبل للمستحقين من خلال محافظ الهاتف المحمول.

وذكر البيان أن صاحب المعاش الراغب في صرف معاشه عبر محفظة الهاتف المحمول عليه التوجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها لفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي وقعه في مارس الماضي لتيسير صرف المعاشات من خلال القنوات الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن خدمات المحافظ الإلكترونية هي خدمات تلبي احتياجات المستحقين المالية والمصرفية بسهولة ويسر، وتتيح استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة وكذلك سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.