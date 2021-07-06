3.8 مليار جنيه حصيلة جمارك السويس من الرسوم والضرائب في يونيو

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في شهر يونيو الماضي بلغت ٣ مليارات و٧٨٣ مليونًا و١٣٧ ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، أفرجت عن مشمول ٧٩٥٧ شهادة جمركية خلال شهر يونيو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وأوضح التقرير أن من بين هذه السلع والمستلزمات: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها.

وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يونيو الماضي بلغت مليارًا و١٤ مليونًا و٣٤٢ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٢ مليار و٤٣٢ مليونًا و٨٧٥ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٣١٠ ملايين و٨٣١ ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر يونيو الماضي بتصدير مشمول ٣٢٨٠ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 7 مليارات و765 مليونًا و374 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.

وأشار إلى أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يونيو الماضي بنحو 7 ملايين و268 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت ٦ ملايين و٦٢١ ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ١١ مليونًا و١٩٦ ألف جنيه.

ويأتي هذا التقرير ضمن استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار، وفقا لبيان المالية.