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النفط يقفز إلى 77 دولارًا لأول مرة منذ أكتوبر 2018 بعد إلغاء اجتماع أوبك+

08:42 م الإثنين 05 يوليه 2021
النفط يقفز إلى 77 دولارًا لأول مرة منذ أكتوبر 2018 بعد إلغاء اجتماع أوبك+

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار خام برنت متخطية حاجز 77 دولارا لأول مرة منذ أكتوبر 2018، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وجاء ارتفاع النفط بعد إلغاء مجموعة "أوبك+"، اجتماع كان مقررا له اليوم الاثنين، لبحث مصير إنتاج النفط في الشهور المقبلة.

ولم تحدد المجموعة موعدا جديدا للاجتماع، حسبما ذكرت رويترز.

وكانت "أوبك+"، أجلت اجتماعها للبت في إنتاجها من النفط في أغسطس المقبل، لليوم، مع عدم توصلها لحل خلال اجتماعاتها في نهاية الأسبوع الماضي.

وصوتت المجموعة الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا من أغسطس إلى ديسمبر 2021 وتمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية 2022 بدلًا من أبريل 2022.

لكن الإمارات وهي عضوة في منظمة أوبك وافقت على ضخ مزيد من النفط في السوق لكنها رفضت تمديد اتفاقية كبح الإنتاج التي وقعتها مجموعة أوبك + العام الماضي وتنتهي في أبريل 2022.

وتصر باقي دول التحالف وعلى رأسهم السعودية على تمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعترض الإمارات على تمديد خفض إنتاج النفط، حيث نشب خلاف بينها وبين بقية دول الأعضاء في ديسمبر الماضي لنفس السبب.

أسعار النفط اجتماع أوبك+ أسعار خام برنت أوبك+

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