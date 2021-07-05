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أوبك+ تؤجل اجتماعها لتحديد إنتاج النفط للمرة الثانية بسبب خلافات

06:07 م الإثنين 05 يوليه 2021
أوبك+ تؤجل اجتماعها لتحديد إنتاج النفط للمرة الثانية بسبب خلافات

أوبك

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة رويترز إن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها "أوبك+"، أجلت اجتماعا كان مقرر له اليوم الاثنين، لبحث مصير إنتاج النفط في الشهور المقبلة.

ولم تحدد المجموعة موعدا جديدا للاجتماع، حسبما ذكرت
رويترز.

وكانت "أوبك+"، أجلت اجتماعها للبت في إنتاجها من النفط في أغسطس المقبل، لليوم، مع عدم توصلها لحل خلال اجتماعاتها في نهاية الأسبوع الماضي.

وصوتت المجموعة الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا من أغسطس إلى ديسمبر 2021 وتمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية 2022 بدلًا من أبريل 2022.

لكن الإمارات وهي عضوة في منظمة أوبك وافقت على ضخ مزيد من النفط في السوق لكنها رفضت عدم تمديد التخفيضات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعترض الإمارات على تمديد خفض إنتاج النفط، حيث نشب خلاف بينها وبين بقية دول الأعضاء في ديسمبر الماضي لنفس السبب.

أوبك+ إنتاج النفط منظمة الدول المصدرة للنفط

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