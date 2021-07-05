سبيد ميديكال تتعاقد لإجراء فحوصات لمليون مصري متوقع سفرهم للعمل في ليبيا

كتبت – شيماء حفظي

قالت شركة سبيد ميديكال، إنها وقعت اتفاقا لعمل فحوصات ما قبل التوظيف والسفر، للعمالة المتوقع سفرها إلى ليبيا ضمن عملية إعادة الإعمار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الاثنين، أنها ستقدم خدمات الفحوصات في 120 موقعًا تابعًا لها في 17 محافظة، لحوالي مليون مصري متوقع سفرهم لإعادة إعمار ليبيا حتى نهاية العام المقبل.

وتتوقع الشركة، أن تصل القيمة الإجمالية للاتفاق نحو 965 مليون جنيه، بهامش ربح 27% وفقا للبيان.

ولم تفصح الشركة، عن الجهة التي وقعت معها الاتفاق، لكنها تتوقع البدء في التحاليل والفحوصات نهاية الشهر الجاري، على أن يتم الانتهاء من 30% هذا العقد خلال العام الجاري، والباقي خلال عام 2022.

ويعني بيان الشركة، أنه من المتوقع سفر نحو 300 ألف عامل مصري إلى ليبيا خلال العام الجاري، و700 ألف عامل إلى ليبيا العام المقبل، في إطار الاتفاق.

وأوضح حمدي إمام، رئيس شعبة توظيف العمالة بالخارج، في اتحاد الصناعات، لمصراوي، إنه قبل السفر للخارج، يلزم للعامل إجراء نوعين من الفحوصات، أحدهما في جهة حكومة والآخر في مستشفيات قطاع خاص.

وأضاف أنه في حالة السفر للخليج، يجري العامل المسافر، تحليل فيروسات A,B,C بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، كما يجري فحوصات مثل الأشعة لدى واحدة من 16 من المستشفيات المعتمدة لدى مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مستشفيات خاصة.

وأشار إلى أن اتفاق سبيد ميديكال، يعني أنها حصلت على موافقة الجهات الليبية، لتكون التحاليل التي تتم في معاملها للمسافرين إلى ليبيا معتمدة لدى طرابلس، إضافة إلى تحاليل الفيروسات التي تتم في وزارة الصحة.

وأضاف إمام، أنه من المتوقع سفر 2 مليون عامل مصري إلى ليبيا خلال أول 3 سنوات، ضمن عملية إعادة الإعمار.

وكانت حكومتا مصر وليبيا وقعتا 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين في 7 مجالات، على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر أبريل الماضي للعاصمة الليبية طرابلس، وذلك على رأس وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، في تصريحات سابقة لقناة الشرق، إنه تم تحديد 10 مشروعات لتنفذها الشركات المصرية كمرحلة أولى من بداية عملية إعادة الإعمار، مشيرا أن فرق العمل المصرية منتظرة الضوء الأخضر من الجانب الليبي لعمل تقييم وضع تلك المشروعات وتوفير فرق العمل والأجهزة والمعدات لتنفيذ تلك المهام.