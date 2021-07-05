بدء أعمال البعثة التجارية المصرية لدولتي الكاميرون والسنغال

القاهرة– مصراوي:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، بدء أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة أفريقيا والتي تشمل مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار وتستمر حتى 10 يوليو الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن أعمال البعثة، تأتي تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين إلى جانب تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ومجتمعات الأعمال الأفريقية.

وتأتي البعثة، في إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب أفريقيا التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك، وفقا للبيان.

وقال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري إن هذه المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين مصر و22 سوقا من أسواق دول غرب ووسط أفريقيا على مدار عامين وفي مقدمتهما السنغال والكاميرون باعتبارهما من أهم الأسواق في هذه المنطقة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتوجه نحو السوق الأفريقي.

وأشار إلى أن بعثة الكاميرون والسنغال تضم 65 رجل أعمال بواقع 26 رجل أعمال لدولة الكاميرون و40 رجل أعمال لدولة السنغال وذلك في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية والحاصلات الزراعية والأدوية ومواد البناء والمقاولات.

وأضاف مغاوري أن جدول أعمال البعثة تتضمن عقد عدد كبير من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي الشركات المصرية ونظيراتها الكاميرونية والسنغالية، وتنظيم زيارات ميدانية للوفد المصري برفقة عدد من كبار المسئولين بالجهات والهيئات المعنية بالدولتين، إلى جانب عقد مباحثات تجارية واستثمارية مكثفة بين الجانب المصري ومسؤولي البلدين، وتنظيم منتدى للأعمال مع كل من الكاميرون والسنغال .

وأكد هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيچيبت أن مبادرة روابط الأعمال بين مصر ووسط وغرب أفريقيا تلقى دعم ورعاية البنك خاصة في ظل تواجده القوي في 15 دولة أفريقية وبصفة خاصة دول منطقة غرب أفريقيا.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه البعثة يعد أولى ثمار الشراكة التي أبرمها البنك مع جهاز التمثيل التجاري وتستهدف البعثة تقديم فرص تجارية جديدة للمصدرين المصريين فضلاً عن بناء علاقات طويلة المدى مع الشركاء الأفارقة.