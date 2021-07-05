في ختام زيارتها لبغداد.. جامع تبحث مع اتحاد الصناعات العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك

القاهرة- مصراوي:

بحثت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة مع أعضاء اتحاد الصناعات العراقي سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين القطاع الخاص بالبلدين، وذلك في ختام زيارتها للعراق.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ونظيرها وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، وأعضاء اتحاد الصناعات العراقي برئاسة عادل عكاب.

وشارك فى اللقاء وليد إسماعيل سفير مصر بالعراق، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مدير إدارة المشرق العربي بالتمثيل التجاري إلى جانب عدد من رجال القطاع الخاص المصري.

وأشارت جامع في بيان اليوم الاثنين، إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون بين اتحاد الصناعات بمصر والعراق وتبادل الخبرات الصناعية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشراكة الصناعية بين الجانبين.

ولفتت الوزيرة إلى أن العراق تحتل المرتبة ال 25 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار في عدد 3500 مشروعاً، وذلك في قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة والاستشارات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأكدت جامع على أهمية تعزيز الدور المحوري لرجال القطاع الخاص في مصر والعراق للمساهمة في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت في البيان، إن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بكل من مصر والعراق، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم والمساندة من جانب حكومتي البلدين لتوفير البيئة الاستثمارية المواتية والجاذبة للمستثمرين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري المشترك، وإقامة مشروعات مشتركة في الجانبين.

وتفقدت نيفين جامع يرافقها منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، الجناح الدائم ومعرض المُنتجات المحلية للشركات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولي، بحسب بيان اليوم.

وشمل الجناح معروضات تعكس المقومات الصناعية العراقية ومنها منتجات جلديه كيماوية ودوائية وملابس جاهزة ومواد بناء.

وأشارت جامع إلى أنها بحثت إمكانية إقامة معارض مصرية متنقلة في مختلف المحافظات العراقية، خاصة وأن المنتج المصري يلقى رواج وقبول من المستهلك العراقي.