الشرقية للدخان تبيع 67 مليار سيجارة "كليوباترا" في العام الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

حققت شركة الشرقية للدخان، أرقامًا قياسية، في إنتاج ومبيعات السجائر خلال العام المالي الماضي، وفقا لبيان من الشركة.

وقالت الشركة، المصنعة الوحيدة للسجائر في مصر، إنها حققت زيادة في مبيعات السجائر المحلية خلال العام المالي الماضي 2020 – 2021 بنسبة 12% مقابل العام المالي السابق له، بحجم مبيعات 67 مليار سيجارة.

وتنتج الشركة أصنافا من السجائر المحلية بالعلامة التجارية الشهيرة "كليوباترا" وهي علامة تجارية مملوكة للشركة فقط، ومنها سجائر كليوباترا سوبر، وكليوباترا بوكس، وكليوباترا كوين سوفت، كليوباترا كينج سايز.

وأنتجت الشركة خلال العام المالي الماضي، نحو 70 مليار سيجارة من السجائر المحلية بمعدل نمو 16% مقارنة بالعام المالي 2019-2020، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لم يتم تحقيقها من قبل في تاريخ الشركة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 24.22% لتصل إلى 3.88 مليار جنيه، مقابل 3.13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) إلى 12.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات 11.36 مليار جنيه في الفترة المقارنة.