هاني أمان: سندعم نادي"الشرقية للدخان" ليستمر بالدوري الممتاز

كتبت - شيماء حفظي:

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة ستواصل دعم فريق كرة القدم بعد صعوده للدوري الممتاز.

وتمكن فريق كرة القدم لشركة الشرقية للدخان من الصعود لدوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، بعد أن تصدر المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية المصري، وهو أحد أندية الشركات التي ستتنافس في البطولة المحلية بدءا من الموسم المقبل .

وأوضح أمان في تصريحات لمصراوي أن النادي تابع للشركة بشكل كامل ومتوافق بشكل كبير مع قانون الرياضة وأنه حتى اللحظة ضمن أندية الشركات.

وأشار إلى أن الشركة ستدرس خلال الفترة المقبلة سبل تعزيز الاستفادة من النادي وزيادة الدعم المقدم له من الشركة ليستمر في دوري الدرجة الأولى.

وأضاف أن نادي الشرقية للدخان يحصل على دعم من أرباح الشركة بنحو 0.5% وفقا لقانون الرياضة الذي ينص على تخصيص نسبة من أرباح الشركات لدعم الرياضة المصرية وفي حال تملك الشركة لنادي يذهب له هذا الدعم.

وقال: "سيتم أيضا بحث كيفية استفادة الشركة من النادي لأنه أحد الأصول الهامة خاصة وأن الشركة غير مسموح لها بالإعلان عن منتجاتها ووجود اسم الشركة في الدوري الممتاز يخدم الشركة أيضا ويزيد من تواجدها في المحافل الرياضية".

وأضاف أن نادي الشرقية للدخان لا يعد نادي مدرج في البورصة، هو نادي مملوك لشركة مدرجة بالبورصة.

وأوضح أن "طرح أي نادي بالبورصة يستلزم خطوة فصل نشاط النادي في شركة مستقلة مثل تجربة نادي غزل المحلة، هي خطوة قادمة قد تحدث في المستقبل إذا قررنا ذلك..لكنها غير مطروحة حاليا لأننا نادي شركات ومطبق عليه القانون الخاص بهذا".

وتأسس نادي شركة الشرقية للدخان في عام 1953، كنادي اجتماعي ورياضي، بعد نحو 33 عامًا من تأسيس الشركة المحتكرة لصناعة السجائر في مصر.