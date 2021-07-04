سعر طن الأعلاف يقفز 150 جنيهًا بالأسواق بسبب زيادة عالمية

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر طن العلف صعد بالأسواق أمس نحو 150 جنيها للطن.

بحسب السيد، زاد سعر طن العلف إلى 8400 جنيه مقابل 8250 جنيهًا قبل الزيادة.

وأضاف السيد، أن ارتفاع السعر يرجع إلى قلة المعروض منها بالأسواق، بالإضافة إلى زيادة السعر بالبورصات العالمية.

وقال السيد في وقت سابق لمصراوي، إن مصر تستورد حوالي 80% من الذرة والفول الصويا المستخدمة في علف الدواجن.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر تستورد من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم سجل 26 جنيهًا بالمزرعة وهو نفس سعر أمس، ليباع الكيلو في الأسواق 30 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض بين 40.5 و43.5 جنيه بالمزرعة، تباع بالأسواق بين 45 و47 جنيها.

وسعر الكتكوت بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بحسب رئيس الشعبة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.