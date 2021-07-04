تقرير أمريكي: تجارة البقالة في مصر تأثرت إيجابيًا بفيروس كورونا

كتبت-ياسمين سليم:

كان تأثير فيروس كورونا على معظم تجارة البقالة بالتجزئة في مصر إيجابيًا خلال عام 2020، على عكس قطاعات الاقتصاد الأخرى مثل الفنادق والمطاعم، بحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

وقال التقرير إن المستهلكين الذين بقوا في المنزل لفترات طويلة اعتمدوا أكثر على الطهي في المنزل مقابل تناول الطعام بالخارج، وهو ما دفع لزيادة مبيعات جميع محلات البقالة تقريبًا بما في ذلك محلات الهايبر ماركت.

كما أدى الاستخدام واسع النطاق لتكنولوجيا الاتصالات إلى زيادة نشاط التجارة الإلكترونية أثناء الوباء، وتحول المستهلكون إلى منصات البيع الإلكتروني، وفقًا للتقرير.

وذكر التقرير أن عدد تجار التجزئة في البقالة ارتفع بنسبة 4.3% خلال السنوات الخمس الماضية (2015-2020)، وكانت النسبة الأكبر للذين يقدمون خصومات كبيرة على الأسعار بنسبة 162% والهايبر ماركت بنسبة 153%.

ولا يزال تجار التجزئة التقليديين للبقالة يهيمنون على القطاع، وفي عام 2020 يقدر عددهم بـ 117.5 مليون يمثلون 96.6% من إجمالي متاجر البقالة بالتجزئة ومنافذ البيع في مصر.

وقال التقرير إن مبيعات هذه المتاجر متوقع أن تبلغ 25.1 مليار دولار في 2020 وهو ما يمثل حوالي 74% من إجمالي مبيعات القطاع.

ووفقًا للتقرير فإن منافذ البيع بالتجزئة الحديثة مثل الهايبر ماركت والسوبر ماركت يقدر عددها بنحو 4.12 مليون بنسبة 3.3% من إجمالي تجار التجزئة، وبقيمة مبيعات مقدرة بنحو 8.8 مليار دولار بنسبة 26% من إجمالي مبيعات القطاع المقدرة بنحو 34 مليار دولار.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية الكلية الأخيرة، فإن الطلب بين المستهلكين ذوي الدخل المرتفع هو في ازدياد، متوقعًا أن يعود المستهلكون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض إلى استهلاكهم الطبيعي.

وازدهرت المبيعات على مدى السنوات الخمس الماضية بمعدل 9.5% وبلغ ذروته في عام 2020 بسبب تأثيرات فيروس كورونا على سلوك المستهلكين، لكن على غير المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في السنوات الخمسة المقبلة.

ويتوقع التقرير أن تنخفض المبيعات بحوالي 3.7% على مدى الـ 12 شهرًا القادمة وبنسبة 3.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة (2020-2025) وتعود أنماط الاستهلاك إلى طبيعتها.

وذكر التقرير أن صادرات مصر من السلع الاستهلاكية ارتفعت إلى 3.2 مليار دولار في 2020 بنسبة زيادة 3% عن عام 2019.

وكانت أبرز السلع المستوردة هي اللحوم ومنتجات اللحوم والمنتجات الجافة والفواكه الطازجة والشاي والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو.

وتحصل مصر على صادراتها الغذائية من الاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند والولايات المتحدة وكينيا ونيوزيلندا.

وانخفضت صادرات مصر من منتجات الأغذية والمشروبات بنسبة 18% إلى 5.8 مليار دولار في 2020، وفقًا للتقرير.

وقال إن صناعة منتجات الأغذية والمشروبات عانت في مصر خلال العام الماضي جراء فيروس كورونا وانخفضت المبيعات بنسبة 10%.