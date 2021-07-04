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طلعت مصطفى: مبيعات مدينة نور بلغت 15 مليار جنيه في 3 أسابيع

03:23 م الأحد 04 يوليه 2021
طلعت مصطفى: مبيعات مدينة نور بلغت 15 مليار جنيه في 3 أسابيع

مدينة نور

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة إن مبيعات مدينة نور، التي أطلقتها الشركة مؤخرًا بلغت 15 مليار جنيه في 3 أسابيع بدأت من 8 يونيو الماضي وحتى نهاية الشهر.

وأضافت في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد أنها حققت بذلك أعلى مستوى تاريخي في مبيعات الشركة.

وأوضحت الشركة أن مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 21 مليار جنيه وأنها سجلت بالفعل 3.5 مليار جنيه في الربع الأول من العام.

وتوقعت الشركة أن تنهي مبيعات هذا العام بما يقارب 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المبيعات المحققة حاليًا تفوق المتوقع والتي سبق وأعلنت عنه بما يقدر بـ 17 و18 مليار جنيه في العام الحالي.

وستضم مدينة نور 121 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالإضافة إلى العديد من الخدمات غير السكنية والمساحات التجارية والفنادق والمدارس والجامعات، وتقدم الشركة تسهيلات في السداد تصل إلى 15 عامًا.

وتقام المدينة بحدائق العاصمة، على مساحة 5 آلاف فدان يطور بالشراكة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية.

مدينة نور مجموعة طلعت مصطفى البورصة المصرية وحدات سكنية

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