وزيرة الصناعة: اتفاق للمساهمة في إعادة تأهيل المصانع العراقية بالتعاون مع مصر

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين، والمساهمة في إعادة تأهيل المصانع العراقية، وكذا نقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة للصناعات العراقية، وذلك في تحرك عاجل لتنفيذ قرارات القمة الرئاسية المصرية العراقية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة صباح اليوم - الأحد - مع منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي وذلك فى مستهل زيارتها للعاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين، وإمكانيات الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية لتأهيل المصانع العراقية وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين، وفقا للبيان.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية لدولة العراق الشقيق خلال المرحلة الحالية وبصفة خاصة في مجال إنشاء إدارة المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة.

وقالت الوزيرة إن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً حريصة على استعادة العراق لدوره المحوري على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبي البلدين الشقيقين.

وأضافت أن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة العراقية بغداد خلال الأسبوع الماضي تمثل نقطة انطلاق حقيقية لبدء مرحلة جديدة في مستوى العلاقات المشتركة مع دولة العراق في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأوضحت جامع أن لقاءها مع وزير الصناعة العراقي استعرض إمكانيات التعاون بين مصر والعراق في مجال تطوير المصانع العراقية المملوكة للدولة والتي تطرحها الحكومة العراقية لإعادة التأهيل بنظام المشاركة.

وأشارت إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في هذا الصدد خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في عدد كبير من القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وذكرت الوزيرة أن فرص التعاون المشترك تشمل قطاعات صناعة الجلود والأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والإطارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الإنشائية والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية، بالإضافة إلى قطاعات الزجاج والحراريات والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات ومعدات الاتصالات.

وقالت جامع إن اللقاء تناول أيضا متابعة نتائج سلسلة المباحثات التي عقدت الفترة الماضية بين وزراء الصناعة بمصر والعراق والأردن، واستهدفت تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وبما يسهم في الارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية بالدول الثلاث وتوفير احتياجات أسواقها من المنتجات الصناعية.

وأضافت أنه تم التأكيد على أهمية تفعيل العمل المشترك لتدشين شركات صناعية على المستويين الثنائي والإقليمي بين مصر والعراق والأردن خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بالدول الثلاث لتحقيق التكامل الاقتصادي وبصفة خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

وفي هذا الإطار اتفق وزيرا الصناعة بمصر والعراق على أهمية الدعوة لعقد اجتماع موسع لوزراء الصناعة العرب وذلك تحت مظلة الجامعة العربية لتنسيق الرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية وبصفة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وآثارها السلبية على كافة دول العالم.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي أن هذا التحرك السريع من جانب وزيرة التجارة والصناعة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لدولة العراق، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وقال إن المباحثات شهدت توافقاً كبيراً في الرؤى بين الجانبين خاصة وأن المرحلة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات المشتركة مع وزيرة التجارة والصناعة والتي تم خلالها بلورة رؤية واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة وبصفة خاصة في المجال الصناعي.

وأشار الوزير العراقي إلى حرصه على تنمية التعاون المشترك في العديد من القطاعات الصناعية خاصة الأدوية والجلود والصناعات النسيجية والكيماوية والغذائية والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية، خاصة في ظل اعتماد العراق على استيراد جزء كبير من هذه المنتجات من الأسواق الخارجية.

وأعرب الخباز عن أمله في أن تتم ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى مشروعات ملموسة تنعكس آثارها إيجابا على شعبي البلدين الشقيقين، خاصة في ظل التشابه الكبير بين هيكل الصناعة بمصر والعراق، وهو الأمر الذي يتيح الوصول إلى شراكة صناعية حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين.

وشارك في المباحثات وليد إسماعيل سفير مصر بالعراق، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمود محرز رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار الصناعي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

كما شارك في المباحثات الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مدير إدارة المشرق العربي بالتمثيل التجاري، والمستشار تجاري ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة بغداد، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى عدد من رجال الصناعة والتجارة ممثلي المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصري.