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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية أولى جلسات الأسبوع

03:02 م الأحد 04 يوليه 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية أولى جلسات الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد،اولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.87% إلى مستوى 10345 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت %1.14.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 6.8 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 1.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 7.9 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة الأربعاء الماضي، بنسبة 1.32% إلى مستوى 10256 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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