بالأنواع والأحجام.. تعرف على أسعار المراوح بالأسواق مع دخول فصل الصيف

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار المراوح خلال الفترة الماضية مع دخول فصل الصيف، بنحو 15% مقارنة بأسعارها في الصيف الماضي.

وبحسب تجار تحدثوا لمصراوي، فإن المراوح سلعة موسمية ترتفع أسعارها في فصل الصيف، وساهم ارتفاع أسعار بعض الخامات وارتفاع تكلفة الشحن في زيادة نسبة ارتفاعها.

ويقدم مصراوي أسعار المراوح بالأسواق وفقا لأنواعها وأحجامها، وفقا لتجار:

مراوح تورنيدو وتوشيبا:

- مروحة مكتب تورنيدو 16 بوصة: 455 جنيها.

- مروحة مكتب تورنيدو 16 بوصة مؤقت زمني ولمبة ليلية: 500 جنيه.

- مروحة مدارية توشيبا 16 بوصة: 689 جنيها.

- مروحة حائط تورنيدو 16 بوصة 4 ريشة: 530 جنيها.

- مروحة تورنيدو حائط 16 بوصة بالريموت: 575 جنيها.

- مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة: 599 جنيها.

- مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة 4 ريشة: 575 جنيها.

- مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة ريموت: 650 جنيها.

- مروحة حائط توشيبا 16 بوصة: 655 جنيها.

- مروحة حائط توشيبا 16 بوصة بالريموت وتايمر: 700 جنيه.

- مروحة حائط تورنيدو 16 بوصة: 635 جنيها.

- مروحة حائط تورنيدو 16 بوصة ريموت ومؤقت زمني: 680 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة 4 ريشة حركة ترددية وعامود ثابت: 615 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة 4 ريشة عامود ثابت لون أبيض: 588 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 18 بوصة بلاستيك حركة ترددية وعامود ثابت: 760 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 18 بوصة بلاستيك: 790 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 18 بوصة حركة ترددية وعامود متحرك: 795 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو- تايمر 16 بوصة: 660 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو- ريموت - تايمر 16 بوصة: 760 جنيها.

- مروحة استاند توشيبا 16 بوصة: 885 جنيها.

- مروحة استاند توشيبا 16 بوصة ريموت - تايمر: 975 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة 4 ريشة: 865 جنيها.

- مروحة تاور فان تورنيدو بالريموت وحركة دورانية 80 درجة وفلتر داخلي وشاشة تاتش ومؤقت زمني: 1299 جنيها.

- مروحة تاور فان تورنيدو بالريموت حركة دورانية باليد للجزء العلوي 360 درجة، وحركة أفقية 90 وسينسور حرارة أتوماتيك وشاشة تاتش: 1444 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو- تايمر 18 بوصة: 899 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو- تايمر 18 بوصة: 915 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو- ريموت 18 بوصة: 975 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 18 بوصة بالريموت 4 ريشة ومؤقت زمني وحركة ترددية: 935 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو- ريموت - تايمر 18 بوصة: 995 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة ريموت حركة ترددية 360 دوران رأسي: 955 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة ريموت حركة ترددية 360 دوران رأسي 90 وشاشة ليد ومؤقت زمني: 955 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة حركة ترددية: 715 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة 4 ريشة حركة ترددية وتايمر وأباجورة: 870 جنيها.

- مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة 4 ريشة حركة ترددية وتايمر بالريموت وأباجورة: 1100 جنيه.

- مروحة سقف تورنيدو 56 شكل ديكوري: 479 جنيها.

- مروحة سقف تورنيدو 56 ريشة ديكورية: 479 جنيه.

- مروحة سقف ديكورية تورنيدو 56 بوصة سيفتي واير ومفتاح موفر للطاقة: 479 جنيها.

- مروحة سقف تورنيدو 56 ريشة ديكورية سرعة 290 لفة وتدفق هواء 8100 قدم مكعب/د: 699 جنيها.

- مروحة بوكس تورنيدو- مكتب - تايمر: 370 جنيها.

- مروحة بوكس تورنيدو- استاند - تايمر: 525 جنيها.

- مروحة بوكس تورنيدو- استاند- ريموت- تايمر: 560 جنيها.

مراوح فريش:

- مروحة فريش استاند شبح 18 بوصة 3 ريش 3 سرعات: 735 جنيها.

- مروحة فريش استاند جلاكسي 16 بوصة 3 ريش بنفسجي: 549 جنيها.

- مروحة فريش استاند ماجيك 6 ريشة 3 سرعات 220 فولت: 699 جنيها.

- مروحة فريش استاند بريموت 16 بوصة 3 ريش 3 سرعات بيج: 647 جنيها.

- مروحة فريش استاند سمارت 16 بوصة 3 ريش 3 سرعات بيج: 637 جنيها.

- مروحة فريش استاند شبح بفلتر هواء 20 بوصة لون أسود وأحمر: 935 جنيها.

- مروحة فريش استاند شبح بريموت 18 بوصة 3 ريش 3 سرعات: 785 جنيها.

- مروحة فريش استاند سمارت بيانو 16 بوصة 3 ريش 3 سرعات: 618 جنيها.

- مروحة فريش استاند سمارت بريموت 16 بوصة 3 ريش 3 سرعات: 735 جنيها.

- مروحة فريش استاند جلاكسي 16 بوصة 3 ريش 3 سرعات أرجواني: 590 جنيها.

- مروحة فريش استاند سمارت بريموت 16 بوصة 3 ريش 3 سرعات بيج: 780 جنيها.

- مروحة فريش استاند سمارت بيانو 16 بوصة 3 ريش 3 سرعات رمادي: 675 جنيها.

- مروحة فريش موديل ES537 استاند 18 بوصة 3 ريش 3 سرعات أحمر: 735 جنيها.

- مروحة فريش استاند موديل ES537 أحمر 16 بوصة 3 ريش 3 سرعات: 575 جنيها.

- مروحة فريش استاند شبح بريموت 18 بوصة بالايونيزر 3 ريش 3 سرعات: 788 جنيها.

- مروحة فريش استاند شبح بريموت وبدون، 18 بوصة 240 فولت 3 سرعات: 790 جنيها.

- مروحة فريش استاند سمارت 16 بوصة 3 ريش 3 سرعات تايمر 7.5 ساعة: 649 جنيها.

- مروحة فريش موديل GSFR-20 استاند شبح بريموت 20 بوصة لون أسود وأحمر: 999 جنيها.

- مروحة فريش مكتب 12 بوصة 3 سرعات أبيض: 329 جنيها.

- مروحة فريش مكتب 3 سرعات 0166-04 أبيض: 330 جنيها.

- مروحة فريش مكتب ديسك ماجيك 3 سرعات رمادي: 369 جنيها.

- مروحة فريش سقف 3 كلوب 52 بوصة 5 سرعات بني: 945 جنيها.

- مروحة فريش كاريوكا سقف سيكل 16 بوصة 3 سرعات: 690 جنيها.

- مروحة فريش سقف 56 بوصة 5 سرعات Rafale أبيض: 370 جنيها.

- مروحة فريش سقف كلوب واحد 52 بوصة 5 سرعات بني: 975 جنيه.

- مروحة فريش سقف 56 بوصة 5 سرعات Mistral أبيض: 395 جنيها.

- مروحة فريش سقف 56 بوصة 3 سرعات FR-CF أبيض: 410 جنيهات.

- مروحة فريش مكتب 14 بوصة 3 سرعات SB-16 رمادي: 459 جنيها.

- مروحة فريش سمارت مكتب 16 بوصة 3 سرعات بـ 3 ريش: 425 جنيها.

- مروحة فريش سقف بـ 3 سبوت 52 بوصة 5 سرعات أبيض: 1010 جنيهات.

- مروحة فريش كوين مكتب 16 بوصة 3 سرعات 3 ريش شفافة: 525 جنيها.

- مروحة فريش أميرة مكتب 16 بوصة بتايمر 3 سرعات 3 ريش 480 جنيها.

- مروحة فريش مكتب 12 بوصة 3 سرعات Boxer 12 أبيض: 340 جنيها.

- مروحة فريش رومانتيكا مكتب 18 بوصة 3 سرعات 3 ريش بمعطر: 499 جنيها.

- مروحة فريش استاند بريموت 16 بوصة 3 ريش 3 سرعات تايمر 7 ساعات ونص: 725 جنيها.

- مروحة فريش سقف الباشا بـ 4 كلوب و4 ريش خشبية 3 سرعات تعمل في اتجاهين يمين للتهوية ويسار لتوزيع التدفئة في الشتاء: 1861 جنيها.