أبو الفتوح: قواعد السحب والإيداع الجديدة تتيح مرونة غير مسبوقة للمواطنين

أبو الفتوح: قواعد السحب والإيداع الجديدة تتيح مرونة غير مسبوقة للمواطنين
كتبت- منال المصري:
قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي بإتاحة خدمة السحب والإيداع بكافة بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول من ماكينات بوينت أوف سيل، تساهم في تيسير وصول المواطنين للخدمات المصرفية في أماكنهم دون معاناة البحث.
وأضاف أن هذا القرار يساهم في دفع المزيد من الشمول المالي، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتقليل تداول الكاش وتسريع منظومة ميكنة المدفوعات.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على اعتماد القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان