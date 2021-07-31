أبو الفتوح: قواعد السحب والإيداع الجديدة تتيح مرونة غير مسبوقة للمواطنين

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي بإتاحة خدمة السحب والإيداع بكافة بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول من ماكينات بوينت أوف سيل، تساهم في تيسير وصول المواطنين للخدمات المصرفية في أماكنهم دون معاناة البحث.

وأضاف أن هذا القرار يساهم في دفع المزيد من الشمول المالي، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتقليل تداول الكاش وتسريع منظومة ميكنة المدفوعات.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على اعتماد القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.